Belastingdienst meldt datalek bij AP wegens gebruik van Adobe Analytics

De Belastingdienst heeft wegens het gebruik van Adobe Analytics in de eigen betaalomgeving een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. De trackingsoftware is inmiddels op de website van de fiscus uitgeschakeld. Onlangs verscheen een artikel online van onderzoeker Mick Beer over hoe Adobe allerlei informatie ontvangt over mensen die bij de Belastingdienst hun belasting betalen. Het zou onder andere gaan om de specifieke vordering en geopende aanslag.
Berichtgeving over het artikel zorgde onder andere voor vragen in de Tweede Kamer. Woensdag werd bekend dat de Belastingdienst Adobe Analytics voorlopig heeft uitgeschakeld. Nu blijkt dat er ook een datalekmelding bij de AP is gedaan, zo schrijft staatssecretaris Eerenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. "De Belastingdienst is recent door een ethisch hacker gewezen op het gebruik van Adobe Analytics op de websites van de Belastingdienst, waarbij gedragsgegevens zonder toestemming werden doorgezonden naar Adobe. Op basis hiervan is de Belastingdienst een onderzoek gestart en is de functionaliteit inmiddels uitgezet. De Belastingdienst heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en een datalekmelding gedaan"
De bewindsman zegt de situatie te betreuren en dankt onderzoeker Beer. "Ik ben dankbaar dat deze ethisch hacker de Belastingdienst hierop heeft gewezen." Daarnaast stelt Eerenberg dat de Tweede Kamer verder over deze kwestie zal worden geïnformeerd en hoe het nu verder gaat. "Momenteel wordt er nog een inventarisatie gedaan naar soortgelijke tooling en wordt de documentatie die in deze Kamervragen is opgevraagd nog verzameld."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.