Knab moet slachtoffer van bankhelpdeskfraude 95.000 euro vergoeden

Knab moet een klant die het slachtoffer werd van bankhelpdeskfraude ruim 95.000 euro vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Naast een rekening bij Knab heeft de klant ook een rekening bij een andere bank. Begin vorig jaar werd de klant op haar vaste telefoon gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van deze andere bank.
In het gesprek vroeg de oplichter de klant het programma Quicksupport op haar mobiele telefoon te installeren, haar bank-app te openen door de code in te vullen en een selfie te maken. Tijdens het gesprek met de oplichter zijn aan Knab vijf betaalopdrachten gegeven naar betaalrekeningen van derden van meer dan 95.000 euro. Bij enkele betaalopdrachten stond als omschrijving ‘aanbetaling aanbouw sere’ en ‘aankoop beton voor sere aanbouw’. Na het telefoongesprek kwam de klant erachter dat zij vermoedelijk was opgelicht. Zij belde haar dochter die Knab belde, maar het bleek niet meer mogelijk om het geld veilig te stellen.
"In de procedure heeft de bank voor elk van de vijf betalingstransacties een A’4tje met een foto van het gezicht van de consument overgelegd en een tijdstip en een datum. Het tijdstip en de datum, die overigens niet exact overeenkomen met het moment waarop de betalingen zijn verricht, lijken getypt te zijn. Daaruit is niet af te leiden dat deze gegevens rechtstreeks uit de administratie van de bank komen. De wet legt wat dat betreft de lat hoog", aldus het klachteninstituut. De vijf betalingstransacties zijn daardoor aangemerkt als niet toegestaan.
Het Kifid merkt op dat Knab moet bewijzen dat de algemene voorwaarden van 2025 zijn overeengekomen. Dit bewijs heeft de bank niet geleverd, aldus het klachteninstituut. "De bank heeft bij haar verweer een document uit haar administratie overgelegd waaruit volgens de bank blijkt dat de consument bij het openen van de betaalrekening, in 2022, de Knab Algemene Voorwaarden, versie 2025.1 heeft geaccepteerd. In het document staat “Has Approved Terms And Conditions : true”, “Created On : 21/01/2022” en “Updated On : 21/01/2022”. Er valt niet uit af te leiden welke specifieke (versie van de) algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dus ook niet dat dit de Knab Algemene Voorwaarden, versie 2025.1 zijn."
Volgens het Kifid kan dan ook niet worden getoetst of de klant opzettelijk of met grove nalatigheid de regels voor het gebruik van haar rekening niet heeft nageleefd, zodat de niet toegestane betalingstransacties voor rekening van de bank komen. Knab is dan ook opgedragen om het bedrag van 95.450 euro inclusief wettelijke rente binnen vier weken te vergoeden (pdf).
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.