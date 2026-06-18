Tweede Kamer wil onderwijs minder afhankelijk maken van Big Tech

De Tweede Kamer wil het Nederlandse funderend onderwijs minder afhankelijk maken van Big Tech. Een motie die het kabinet oproept om de digitale autonomie van het funderend onderwijs structureel en aantoonbaar te vergroten werd met overgrote meerderheid aangenomen. Alleen Forum voor Democratie en Groep Markuszower stemden tegen de motie van PRO-Kamerleden Moorman en Kathmann.

Moorman had eerder al in een debat over digitalisering en leermiddelen in het funderend onderwijs gesteld dat leerlingen merkkenners worden in plaats van dat ze echt digitaal onafhankelijk worden en goed met tech kunnen omgaan. "Als we dus alsmaar afwachten, dan weten we gewoon dat de markt het overneemt. Dat zien we ook al. Je ziet nu al dat leerlingen niet zozeer techdeskundige worden, ze worden gewoon gebruiksdeskundige van bijvoorbeeld Microsoft of Google. En dat is het grote probleem."

Een ander risico dat Moorman noemde was vendor lock-in, waardoor het moeilijk is om naar andere partijen of alternatieven over te stappen. "Je komt er ook nooit meer vanaf. Dat is hier dus het punt." Moorman en Kathmann stellen in hun motie dat de totale dominantie van een aantal Amerikaanse techgiganten, zoals Microsoft en Google, in het funderend onderwijs één van de structurele oorzaken is van de huidige afhankelijkheid. De motie verzoekt de regering om samen met het veld als doel te stellen om de digitale autonomie van het funderend onderwijs structureel en aantoonbaar te vergroten en hier samen plannen voor uit te werken. De motie werd met 136 stemmen voor en 14 tegen afgelopen dinsdag aangenomen.