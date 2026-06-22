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Anthropic gaat identiteitsverificatie voor chatbot Claude uitrollen

maandag 22 juni 2026, 15:25 door Redactie, 3 reacties

Anthropic gaat identiteitsverificatie voor chatbot Claude uitrollen, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Voor de identiteitscontrole maakt de chatbotleverancier gebruik van het bedrijf Persona Identities, dat eerder dit jaar wegens een beveiligingsincident in het nieuws kwam, waarbij onderzoekers toegang tot een testomgeving kregen. Voor de leeftijdsverificatie moeten Claude-gebruikers een geldig legitimatiebewijs vasthouden en vervolgens een live selfie maken.

Kopieën, screenshots, scans of foto's van een foto worden niet geaccepteerd, alsmede digitale of mobiele identiteitsbewijzen. Anthropic zegt dat het de gegevens alleen gebruikt om te bevestigen wie de gebruiker is en niet voor andere doeleinden. "We gebruiken je identiteitsdata niet om onze modellen te trainen. Verificatiegegevens worden alleen gebruikt om te bevestigen wie je bent en om aan onze juridische en veiligheidsverplichtingen te voldoen."

De aankondiging zorgde voor vele honderden reacties op Hacker News en Reddit, waaronder Nederlanders die stellen dat de dienst van Persona Identities niet compatibel met Nederlandse wetgeving is. "Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Bijvoorbeeld uw werkgever en banken. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw identiteitsbewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Voor sommige is registratie van enkele gegevens voldoende", zo laat de Rijksoverheid weten.

"Een organisatie kan wettelijk verplicht zijn om uw identiteit te controleren. Dat betekent dat het moet omdat het in een wet staat. Soms mag een organisatie daarvoor een volledige kopie, scan of foto van uw ID-bewijs vragen of maken", zo meldt Autoriteit Persoonsgegevens. De identiteitscontroles worden vanaf 8 juli ingevoerd.

Reacties (3)
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Vandaag, 15:42 door Anoniem
We know where to find you... Waarvoor is het anders bedoeld.
Leeftijdsverificatie zal er net zo aan toe gaan, immers kan het zowel worden gebruikt om leeftijd te herkennen alswel personen en diens locaties.
Overheden willen controle omdat ze zich onzeker voelen, dat is daar een symptoom van.
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Vandaag, 15:50 door Anoniem
De Rijksoverheid geeft aan dat slechts enkele organisaties om een kopie van je identiteitsbewijs mogen vragen, "dit zijn bijvoorbeeld" zeggen ze dan met een opsomming. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft een korter lijstje, alweer voorafgegaan door "bijvoorbeeld".

Als men mensen zodanig wil voorlichten dat die kunnen beoordelen of een verzoek daartoe wel of niet klopt, dan moeten ze geen voorbeelden geven maar een volledige, uitputtende lijst. Als de Rijksoverheid en AP die lijst zelf al niet kunnen geven, terwijl het "slechts enkele organisaties" en "soms" is, hoe verwachten ze dan precies dat een burger dat kan beoordelen? Met de informatie die ze erover geven? Die weten ze niet eens zelf niet volledig te krijgen.
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Vandaag, 16:02 door meidoorn
Claude Exit.
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