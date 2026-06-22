Anthropic gaat identiteitsverificatie voor chatbot Claude uitrollen, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Voor de identiteitscontrole maakt de chatbotleverancier gebruik van het bedrijf Persona Identities, dat eerder dit jaar wegens een beveiligingsincident in het nieuws kwam, waarbij onderzoekers toegang tot een testomgeving kregen. Voor de leeftijdsverificatie moeten Claude-gebruikers een geldig legitimatiebewijs vasthouden en vervolgens een live selfie maken.

Kopieën, screenshots, scans of foto's van een foto worden niet geaccepteerd, alsmede digitale of mobiele identiteitsbewijzen. Anthropic zegt dat het de gegevens alleen gebruikt om te bevestigen wie de gebruiker is en niet voor andere doeleinden. "We gebruiken je identiteitsdata niet om onze modellen te trainen. Verificatiegegevens worden alleen gebruikt om te bevestigen wie je bent en om aan onze juridische en veiligheidsverplichtingen te voldoen."

De aankondiging zorgde voor vele honderden reacties op Hacker News en Reddit, waaronder Nederlanders die stellen dat de dienst van Persona Identities niet compatibel met Nederlandse wetgeving is. "Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Bijvoorbeeld uw werkgever en banken. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw identiteitsbewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Voor sommige is registratie van enkele gegevens voldoende", zo laat de Rijksoverheid weten.

"Een organisatie kan wettelijk verplicht zijn om uw identiteit te controleren. Dat betekent dat het moet omdat het in een wet staat. Soms mag een organisatie daarvoor een volledige kopie, scan of foto van uw ID-bewijs vragen of maken", zo meldt Autoriteit Persoonsgegevens. De identiteitscontroles worden vanaf 8 juli ingevoerd.