België lanceert centraal noodnummer voor slachtoffers van fraude

De Belgische overheid heeft samen met de banken in het land een centraal noodnummer gelanceerd dat slachtoffers van fraude kunnen bellen. Het 'Fraudstop' nummer is bedoeld in het geval van niet-geautoriseerde transacties, als er veiligheidscodes op verzoek van een derde zijn doorgegeven, als een transactie via itsme onder dwang of per vergissing is bevestigd, of als er redenen zijn om te vermoeden dat bankgegevens frauduleus worden gebruikt.

"Bij vermoeden van fraude is het van cruciaal belang snel te kunnen handelen", zegt Febelfin, de koepel van Belgische banken. "Elke verloren minuut verkleint de kans om frauduleuze transacties te blokkeren en je geld te recupereren", stelt het Belgische Centre for Cybersecurity. Volgens Febelfin hebben banken aparte telefoonnummers voor het melden van fraude, maar weten mensen in een stressvolle situatie niet altijd welk nummer ze moeten bellen of waar ze de juiste contactgegevens van hun bank terugvinden.

"Fraudstop maakt die eerste stap eenvoudiger, want voortaan kunnen consumenten bij een vermoeden van fraude terecht op één centraal nummer: 078 170 170", aldus Febelfin. De bankenkoepl voegt toe dat er bewust is gekozen voor een vertrouwd en herkenbaar nummer. "Fraudstop werkt met hetzelfde nummer als Card Stop. Zo hoeven consumenten zich geen nieuw nummer te herinneren en willen we ervoor zorgen dat mensen sneller contact kunnen opnemen in geval van online fraude." Het bellen van Fraudstop is niet verplicht voor fraudeslachtoffers. Die kunnen ook nog direct met hun bank contact opnemen.

"Wanneer je opgelicht wordt, ben je volledig in paniek. Daardoor weet je vaak niet welke stappen je eerst moet zetten en welke nummers je moet bellen. Met Fraudstop veranderen we dat. Eén centraal nummer dat je altijd moet bellen als je opgelicht bent. Trouwens ook een herkenbaar nummer, want het is hetzelfde als Card Stop. Dit is een belangrijke stap om criminelen een stap voor te zijn en slachtoffers te helpen en beschermen. Ik ben erg blij met deze nieuwe aanpak", zegt de Belgische minister voor Consumentenbescherming Rob Beenders.