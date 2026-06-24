KNAB-klanten doelwit van telefoonspoofing, gevraagd om QR-code te scannen

Klanten van KNAB zijn het doelwit van telefoonspoofing, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerker en slachtoffers een QR-code proberen te laten scannen. Daarvoor waarschuwt de Fraudehelpdesk vandaag. De oplichters vertellen slachtoffers dat er een verdachte inlogpoginng is waargenomen. Daarbij maken de oplichters gebruik van telefoonspoofing, waardoor slachtoffers het echte telefoonnummer van KNAB in de display van hun telefoon zien.

De zogenaamde bankmedewerker vraagt slachtoffers om 'ter verificatie' naar een bepaalde website te gaan. Op deze website moeten slachtoffers een QR-code scannen. "Wie dit doet geeft mogelijk toegang tot zijn/haar apparaten of tot de bankrekening", aldus de Fraudehelpdesk. "Deze vorm van oplichting is extra gevaarlijk, omdat de oplichters soms persoonlijke informatie over u hebben. Hierdoor lijkt hun verhaal heel overtuigend. Deze gegevens kunnen in handen van oplichters zijn gekomen door een datalek", zo laat de organisatie verder weten.

"Wanneer u door KNAB gebeld wordt, hang dan op. Zoek zelf het nummer van de bank op. Bel dat nummer en vraag na of de bank u inderdaad gebeld heeft", zo adviseert de Fraudehelpdesk. Die raadt ook aan om niet de website te bezoeken die de oplichters noemen of QR-codes te scannen.