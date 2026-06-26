Op heterdaad aangehouden bankhelpdeskfraudeur krijgt twee jaar cel

Een 23-jarige man die op heterdaad werd aangehouden toen hij bezig was met bankhelpdeskfraude is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Ook moet de man ABN Amro, ING, Rabobank en een aantal van zijn slachtoffers in totaal een bedrag van meer dan 35.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

De man belde slachtoffers, waarbij hij zich voordeed als medewerker van verschillende banken. Slachtoffers werden overgehaald tot het overmaken van geld van hun rekening naar een rekening die onder controle van de verdachte stond. Ook liet de verdachte slachtoffers software zoals AnyDesk installeren waarmee hun computer kon worden overgenomen. Weer andere slachtoffers werden bewogen om hun fysieke bankpas of creditcard af te geven aan iemand die deze in persoon bij hen thuis kwam ophalen.

Op basis van historische verkeersgegevens van een telefoonnummer dat bij één van de zaken werd gebruikt kreeg de politie de verdachte in beeld. Hij werd vervolgens op heterdaad aangehouden, terwijl er live werd meegeluisterd hoe hij zich in een gesprek met een slachtoffer volgens de gebruikelijke modus operandi voorstelde als een medewerker van de bank. Op een laptop van de man werden leadlijsten met persoonsgegevens van allerlei mensen aangetroffen. Eén leadlijst bevatte ongeveer 12.000 regels met contactgegevens van verschillende personen.

"Er zijn ook meerdere tekstbestanden gevonden, waarin werd bijgehouden welke leads wel en niet succesvol waren. Meerdere personen van wie de naam in deze leadlijsten voorkwam, konden gekoppeld worden aan aangiften. Verder zijn er twee bestanden aangetroffen genaamd Scripts, waarin een voorbeeld gesprek voor bankhelpdeskfraude werd beschreven, en energiecontracten op namen en adressen van verschillende personen", aldus de rechter.

"De door de verdachte genoemde omstandigheid dat hij slechts ‘op afstand’ als in een soort ‘computerspel’ te werk ging, in de veronderstelling dat de slachtoffers hun schade wel vergoed zouden krijgen, gaat niet op. Daargelaten dat deze veronderstelling niet zonder meer juist is (getuige de hierna te bespreken vorderingen benadeelde partij) en dat niet blijkt dat de verdachte zich enige moeite heeft getroost om zich daarin te verdiepen, merkt de rechtbank op dat het zorgen baart dat de verdachte het kennelijk niet zo erg vindt dat zijn gedrag voor forse schade bij de bank zou kunnen leiden", merkte de rechter op.

De rechter voegde toe dat de verdachte in sommige gevallen langdurig met de slachtoffers aan de telefoon was, hen bang maakte en vervolgens hiervan misbruik heeft gemaakt waardoor die angst juist werkelijkheid werd. "Dat maakt dat de gepleegde misdrijven een sterk ‘hands-on’ karakter hebben, waarbij de verdachte alle registers heeft ingezet om de slachtoffers te bespelen. De rechtbank neemt dit in strafverzwarende zin mee", staat in het vonnis. Volgens de rechter volstaat wegens de ernst van de feiten alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die uiteindelijk op twee jaar uitkomt.