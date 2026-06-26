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Op heterdaad aangehouden bankhelpdeskfraudeur krijgt twee jaar cel

vrijdag 26 juni 2026, 14:07 door Redactie, 3 reacties

Een 23-jarige man die op heterdaad werd aangehouden toen hij bezig was met bankhelpdeskfraude is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Ook moet de man ABN Amro, ING, Rabobank en een aantal van zijn slachtoffers in totaal een bedrag van meer dan 35.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

De man belde slachtoffers, waarbij hij zich voordeed als medewerker van verschillende banken. Slachtoffers werden overgehaald tot het overmaken van geld van hun rekening naar een rekening die onder controle van de verdachte stond. Ook liet de verdachte slachtoffers software zoals AnyDesk installeren waarmee hun computer kon worden overgenomen. Weer andere slachtoffers werden bewogen om hun fysieke bankpas of creditcard af te geven aan iemand die deze in persoon bij hen thuis kwam ophalen.

Op basis van historische verkeersgegevens van een telefoonnummer dat bij één van de zaken werd gebruikt kreeg de politie de verdachte in beeld. Hij werd vervolgens op heterdaad aangehouden, terwijl er live werd meegeluisterd hoe hij zich in een gesprek met een slachtoffer volgens de gebruikelijke modus operandi voorstelde als een medewerker van de bank. Op een laptop van de man werden leadlijsten met persoonsgegevens van allerlei mensen aangetroffen. Eén leadlijst bevatte ongeveer 12.000 regels met contactgegevens van verschillende personen.

"Er zijn ook meerdere tekstbestanden gevonden, waarin werd bijgehouden welke leads wel en niet succesvol waren. Meerdere personen van wie de naam in deze leadlijsten voorkwam, konden gekoppeld worden aan aangiften. Verder zijn er twee bestanden aangetroffen genaamd Scripts, waarin een voorbeeld gesprek voor bankhelpdeskfraude werd beschreven, en energiecontracten op namen en adressen van verschillende personen", aldus de rechter.

"De door de verdachte genoemde omstandigheid dat hij slechts ‘op afstand’ als in een soort ‘computerspel’ te werk ging, in de veronderstelling dat de slachtoffers hun schade wel vergoed zouden krijgen, gaat niet op. Daargelaten dat deze veronderstelling niet zonder meer juist is (getuige de hierna te bespreken vorderingen benadeelde partij) en dat niet blijkt dat de verdachte zich enige moeite heeft getroost om zich daarin te verdiepen, merkt de rechtbank op dat het zorgen baart dat de verdachte het kennelijk niet zo erg vindt dat zijn gedrag voor forse schade bij de bank zou kunnen leiden", merkte de rechter op.

De rechter voegde toe dat de verdachte in sommige gevallen langdurig met de slachtoffers aan de telefoon was, hen bang maakte en vervolgens hiervan misbruik heeft gemaakt waardoor die angst juist werkelijkheid werd. "Dat maakt dat de gepleegde misdrijven een sterk ‘hands-on’ karakter hebben, waarbij de verdachte alle registers heeft ingezet om de slachtoffers te bespelen. De rechtbank neemt dit in strafverzwarende zin mee", staat in het vonnis. Volgens de rechter volstaat wegens de ernst van de feiten alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die uiteindelijk op twee jaar uitkomt.

Reacties (3)
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Vandaag, 14:26 door Anoniem
Ik vraag mij af hoe het KifiD heeft geoordeeld als slachtoffers benadeelden van deze persoon zijn. Wij doen onvoorspelbare dingen als we bang gemaakt worden. Niemand kan voorspellen hoe hij/zij handelt als angst de overhand krijgt. Ik ben wel benieuwd naar reacties van mensen die dan gaan roeptoeteren dat je maar niet zo stom moet zijn om bang te worden als je een scammer aan de telefoon hebt als variatie op hun denigrerende opmerkingen zoals: "Wie trapt daar nou nog in?"
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Vandaag, 14:39 door Anoniem
Ik denk inderdaad dat het zo kan zijn dat de crimineel niet de ernst van deze misdrijven inziet. Misschien ziet hij oplichting vanachter zijn computer en telefoon als een spelletje. Maar als hij bij zijn slachtoffers langsgaat om pasjes en dergelijke op te halen dan moet hij toch beseffen dat hij met echte mensen te maken heeft. Hoe dan ook, wel goed dat er zo af en toe een wordt opgepakt. Zouden ze vaker moeten doen.
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Vandaag, 15:14 door Briolet
en een aantal van zijn slachtoffers in totaal een bedrag van meer dan 35.000 euro betalen.

Ik ben benieuwd hoeveel de man werkelijk gaat betalen en welk deel de belastingbetaler gaat betalen. Vaak staat het justitieel incasso bureau garant voor deze schuld en en neemt de betaling over als de dader de schuld niet binnen 5 jaar kan afbetalen.

Ik zie net dat de wet ook voorziet dat hij extra celstraf krijgt als hij niet de tolale schuld betaalt. Ik zie niet hoe lang die celstraf maximaal is want echt helpen doet celstraf niet om een schuld te kunnen aflossen. Daarvoor zal hij toch ergens geld moeten verdienen

https://www.cjib.nl/over-ons/hoe-werken-wij/schadevergoedingsmaatregel
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