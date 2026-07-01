Politiedatabase Camera in Beeld telt meer dan 360.000 beveiligingscamera‘s

Politiedatabase Camera in Beeld telt meer dan 360.000 camera's, zoals beveiligingscamera's en deurbelcamera's van burgers, bedrijven en overheidsinstanties, zo meldt het AD. Het aantal camera's in de database is de afgelopen drie jaar met meer dan 40.000 gegroeid. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers en organisaties hun beveiligingscamera‘s kunnen registreren. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s.

"In dit systeem houden wij per straat bij welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe lang de beelden worden bewaard. Met Camera in Beeld zien wij welke burgers of bedrijven camera’s hebben aangemeld. Door gebruik te maken van de aanmelding met DigiD kunnen wij de gegevens over de camera’s gemakkelijker actueel houden, gericht opvragen en daders hopelijk sneller opsporen", aldus de politie. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Wel worden de beelden vaak gevorderd, maakte BNR eerder bekend.

Een politiewoordvoerder laat het AD weten dat in 2023 nog vijfduizend keer camerabeelden werden opgeëist. Cijfers over de jaren daarna zegt de woordvoerder niet te kunnen geven. De camerabeelden leiden niet tot meer opgehelderde diefstallen en mishandelingen. Bij beide misdrijven daalden de ophelderingspercentages. De politie stelt desondanks dat camerabeelden 'een belangrijk onderdeel van de opsporing' zijn.

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) noemt Camera in Beeld een 'buitenwettelijk surveillancenetwerk' waarbij de politie burgers gebruikt om regels te omzeilen en toegang te krijgen tot beeldmateriaal van stukjes openbare ruimte. "We hebben wettelijk afgesproken hoe ver de politie mag gaan, en dit gaat voorbij die grens. We verliezen de privacy helemaal uit het oog”, laat BoF-medewerker Lotte Houwing aan het AD weten.