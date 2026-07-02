Google verliest beroep tegen Europese boete van 4,1 miljard euro

Google heeft het beroep verloren dat het had aangespannen tegen een boete van 4,1 miljard euro die wegens het overtreden van de antitrustwetgeving van de Europese Commissie kreeg opgelegd. Het techbedrijf legde allerlei beperkingen op aan fabrikanten van Androidtelefoons en telecomproviders. Om Android op telefoons te mogen installeren stelde Google allerlei eisen aan fabrikanten, waarbij Google als standaard zoekmachine en Chrome als standaard browser moesten worden ingesteld om van de Google Play Store gebruik te mogen maken. Ook stelde Google eisen aan de gebruikte Androidversie en het installeren van concurrerende zoekmachines.
Google maakte bij het Gerecht van de Europese Unie bezwaar tegen de boete, maar verloor in 2022 dat beroep. Wel besloot het Gerecht de opgelegde boete te verlagen van de oorspronkelijke 4,34 miljard euro naar 4,125 miljard euro. Het techbedrijf maakte daarna de gang naar het Europees Hof van Justitie, maar ook daar trekt het nu aan het kortste eind. Het Hof verwerpt het beroep en handhaaft de boete van 4,1 miljard euro. Volgens het Hof heeft het Gerecht terecht vastgesteld dat Google de antitrustwetgeving heeft overtreden en blijft de boete daarom staan (pdf).
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