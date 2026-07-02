'Gehackte Fortinet-firewalls gebruikt voor meerdere ransomware-aanvallen'

Criminelen hebben meerdere organisaties door middel van gehackte Fortinet-firewalls geïnfecteerd met ransomware, aldus cybersecuritybedrijf SOCRadar. Bij de aanvallen werden honderden systemen van deze organisaties versleuteld. In juni werd bekend dat criminelen de inloggegevens van zo'n 74.000 Fortinet-firewalls en vpn-gateways in handen hebben en te koop aanbieden.

De firewalls zouden zijn gecompromitteerd door eerder gestolen inloggegevens en bruteforce-aanvallen. Ook zouden de aanvallers een manier hebben om de configuratie van de firewalls te dumpen en zo wachtwoordhashes te kraken. Bij zeker twaalf organisaties zijn de gehackte Fortinet-firewalls vervolgens gebruikt om achterliggende systemen van de betreffende organisaties aan te vallen. De aanvallen zouden verband houden met de ransomwaregroepen INC Ransom en Lynx.

SOCRadar vermoedt dat een groep van ongeveer twintig mensen achter de "FortiBleed" aanvallen zitten, waarbij de groepsleden verschillende expertises hebben, zoals het binnendringen van organisaties en technische support. Het cybersecuritybedrijf zegt binnenkort meer informatie over de ransomware-aanvallen te zullen publiceren.