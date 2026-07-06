Staatssecretaris: datalek gevangenis Vught veroorzaakt door menselijke fout

Een datalek in de extra beveiligde inrichting (EBI) van de gevangenis Vught is door een menselijke fout veroorzaakt, aldus staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid. Gevangenen in de gevangenis Vught kunnen via zogenaamde DSJ-laptops hun eigen strafdossiers digitaal inzien. De laptop beschikt niet over een internetverbinding of andere faciliteiten. De machines zijn alleen te gebruiken voor het inzien van het eigen statisch strafdossier.

Een aantal weken geleden meldde een gevangene van de Penitentiaire Inrichting Vught (PI) Vught dat op de DSJ-laptop die hij had ontvangen de gegevens van een andere gedetineerde stonden. Normaliter wordt bij het gebruik van een DSJ-laptop de machine uitgeschakeld. "Door middel van het uitschakelen van de laptop wordt alle historie automatisch verwijderd en daarmee ‘geschoond’. Pas daarna mag de laptop worden uitgegeven aan een andere gedetineerde", zo liet de staatssecretaris begin juni in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Van Bruggen stelde dat de melding door de gedetineerde deed vermoeden dat de reguliere procedure mogelijk niet was gevolgd. Dat is nu bevestigd, zo antwoordt ze op Kamervragen. "Uit onderzoek naar het incident blijkt dat tijdens het volgen van de procedure sprake is geweest van een menselijke fout." Of er ook daadwerkelijk inzage in vertrouwelijke informatie heeft plaatsgevonden is niet op basis van het onderzoek vast te stellen, zo voegt de staatssecretaris toe.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) neemt maatregelen om de kans op herhaling te verkleinen. "Zo is een extra controlestap in de procedure aangebracht die ziet op het uitschakelen van de laptop. Ook voert DJI daarnaast nog enkele technische verbeteringen door. Vanuit een veiligheidsoogpunt kan ik deze niet gedetailleerd delen", schrijft Van Bruggen in haar antwoord op de Kamervragen van de PVV. Het datalek is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.