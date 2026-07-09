Europees Parlement stemt voor ontwikkeling van digitale euro

Het Europees Parlement heeft vandaag voor de ontwikkeling van een digitale euro gestemd. Daardoor kan de volgende fase van het vereiste wetgevingsproces plaatsvinden. Het voorstel voor een digitale euro kreeg 416 stemmen voor en 169 stemmen tegen. Er waren 22 onthoudingen. De meeste bedrijven worden als het aan het Europees Parlement ligt verplicht om de digitale euro te accepteren, met uitzonderingen van zelfstandig ondernemers en kleine bedrijven die geen andere digitale betalingen accepteren.

Verder stelt het Parlement dat de digitale euro over privacywaarborgen moet beschikken. Zo zou bij de controle van transacties geen persoonlijke informatie worden blootgesteld, en wordt alleen de minimaal vereiste informatie verwerkt om het systeem te laten functioneren, zo stelt het Europees Parlement in een persbericht. Ook zal het aantal digitale euro's dat mensen kunnen bezitten worden beperkt. Verder worden EU-landen verplicht om contant geld toegankelijk te houden en mogen bedrijven cash niet verbieden.

Twee jaar geleden kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de invoering van de digitale euro. Zodra de Europese Commissie met een voorstel komt zullen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die de regeringen van de EU-landen vertegenwoordigt, met een eigen positie komen. Vervolgens zullen de organen vanuit hun ingenomen positie over het voorstel onderhandelen. Nu ook het Europees Parlement een positie heeft ingenomen kunnen de onderhandelingen over de volgende stap in het wetgevingsproces van start gaan.

Eind vorig jaar meldde de Europese Centrale Bank (ECB) dat het in 2027 een test met de digitale euro wil doen, waarna in 2029 de definitieve uitrol van de munt kan volgen. Dit is echter afhankelijk van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Stichting Privacy First maakt zich zorgen over de uitrol van de digitale euro en stelt dat een debat dringend noodzakelijk is. De privacystichting vreest dat er een nieuw systeem wordt opgetuigd dat kan leiden tot grote gevolgen voor de financiële privacy van burgers en er ook grote risico’s ontstaan voor de rechtspositie van burgers in het algemeen.