ACM doet onderzoek naar manier waarop Odido klantgegevens beveiligt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar de maatregelen waarmee Odido persoonsgegevens van klanten beschermt. Aanleiding is het datalek bij de provider waarbij criminelen de gegevens van meer dan zes miljoen mensen konden stelen en, nadat het bedrijf weigerde losgeld te betalen, op internet publiceerden. Bij het onderzoek werkt de ACM samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die eerder al onderzoeken naar het telecombedrijf aankondigden.

De RDI onderzoekt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de vereisten voldeed en de AP voert parallel een onderzoek uit naar de bewaartermijnen van de klantgegevens. In het onderzoek van de ACM staat de zorgplicht van telecomproviders om klantgegevens adequaat te beschermen centraal. Als toezichthouder controleert de Autoriteit Consument & Markt of telecomproviders deze zorgplicht nakomen. Wanneer het onderzoek van de ACM is afgerond is niet bekendgemaakt.