VS plaatst vpn-provider First VPN Service en beheerder op sanctielijst

De Amerikaanse autoriteiten hebben vpn-provider First VPN Service en diens beheerder op een sanctielijst geplaatst. Volgens de autoriteiten maken criminelen gebruik van de dienst voor het uitvoeren van cyberaanvallen, waaronder de verspreiding van ransomware. Afgelopen mei werden de website van First VPN Service en andere infrastructuur door opsporingsdiensten, waaronder de Nederlandse politie, uit de lucht gehaald.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën maken allerlei ransomwaregroepen gebruik van de infrastructuur van First VPN Service voor het uitvoeren van aanvallen op Amerikaanse bedrijven en instellingen. Het ging onder andere om banken, ziekenhuizen en overheden die slachtoffer werden. De autoriteiten stellen dat First VPN Service jarenlang op fora voor cybercriminelen adverteerde, waarbij het beweerde dat er geen logs werden bijgehouden, het weigerde mee te werken met onderzoeken van politiediensten en geen onderzoek deed naar illegale activiteiten van klanten.

De beheerder achter de vpn-dienst zou bewust ondersteuning aan criminelen hebben verleend, aldus het ministerie. Ook zou hij valse identiteiten hebben gebruikt om infrastructuurdiensten van bedrijven af te nemen, die dit anders mogelijk hadden geweigerd als ze hadden geweten wie hij echt was. Als onderdeel van de sancties zijn tegoeden van de vpn-provider en de beheerder in de VS bevroren en mogen personen en bedrijven met de provider en beheerder geen zaken doen.