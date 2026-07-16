'Windows genereert GDID tijdens installatie met Microsoft Account'

Windows genereert het veelbesproken GDID (global device identifier) tijdens de installatie met een Microsoft Account of wanneer er met een dergelijk account op het besturingssysteem wordt ingelogd. Gebruikers die dit niet willen moeten gebruikmaken van een lokaal account, zo melden Windows Latest en Ghacks. Verder wordt ook het versturen van optionele diagnostische data afgeraden, alsmede het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties, Cloud Content Search, Activity History en andere telemetrie-opties.
Het GDID kwam onlangs in het nieuws toen bleek dat de FBI via het door Microsoft verstrekte GDID een vermeende cybercrimineel kon opsporen en aanhouden. Nu blijkt dat het GDID wordt aangemaakt wanneer gebruikers Windows met een Microsoft Account installeren of hiermee inloggen. Bij een herinstallatie kunnen gebruikers een nieuw GDID krijgen, maar Microsoft zou het nieuwe GDID door middel van het gebruikte Microsoft Account, activatiegeschiedenis en OneDrive aan het oude GDID kunnen koppelen.
Op Hacker News vragen veel mensen zich af hoe het kan dat iemand die verdacht wordt van cybercrime zo slordig met zijn 'opsec' omging. "Niet alleen gebruikte deze "hacker" Windows en Edge, hij logde met een Microsoft Account in op Windows. En gebruikte vervolgens dezelfde computer voor zijn social media. Nice", reageert iemand. Microsoft heeft nog altijd nauwelijks informatie over het GDID vrijgegeven of op de zaak rond de aanhouding van de verdachte gereageerd.
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