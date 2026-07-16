Aerdts: Communicatiegeheim staat proactief scannen privéberichten in de weg

Het communicatiegeheim en Europese wetgeving staan het proactief scannen van privécommunicatie in de weg. Wel wordt er in Europees verband door experts gekeken hoe er toegang tot end-to-end versleutelde communicatie kan worden verkregen. Dat laat staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen over illegale goederen die via Snap worden aangeboden.

"Complicerende factor bij het aanpakken van deze problematiek, is dat de drugs- en wapenhandel op haar platform volgens Snapchat grotendeels plaatsvindt in privécommunicatie tussen gebruikers en niet op de publiek zichtbare onderdelen van het platform. Dit is relevant, omdat EU-(privacy)wetgeving en het communicatiegeheim zich verzetten tegen het proactief scannen van privécommunicatie van gebruikers", stelt de staatssecretaris.

Volgens Aerdts wordt het optreden tegen illegale goederen besproken in privécommunicatie zodoende deels afhankelijk van meldingen. "Immers, communicatie over strafbare feiten komt meestal pas aan het licht wanneer een gebruiker daar zélf melding van maakt of wanneer een telefoon door handhavingsinstanties in beslag kan worden genomen tijdens een onderzoek én kan worden gekraakt."

De staatssecretaris voegt toe dat op dit moment in Europees verband een interdisciplinaire groep van experts kijkt naar technische mogelijkheden om toegang te verkrijgen tot end-to-end versleutelde communicatie van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. Verder merkt Aerdts op dat er wordt ingezet op een intensievere samenwerking tussen toezichthouders, opsporingsdiensten en private partijen. "Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor aanvullende wet- en regelgeving om de handhavingsmogelijkheden te versterken."