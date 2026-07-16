Nieuws
image

Aerdts: Communicatiegeheim staat proactief scannen privéberichten in de weg

donderdag 16 juli 2026, 10:31 door Redactie, 4 reacties

Het communicatiegeheim en Europese wetgeving staan het proactief scannen van privécommunicatie in de weg. Wel wordt er in Europees verband door experts gekeken hoe er toegang tot end-to-end versleutelde communicatie kan worden verkregen. Dat laat staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen over illegale goederen die via Snap worden aangeboden.

"Complicerende factor bij het aanpakken van deze problematiek, is dat de drugs- en wapenhandel op haar platform volgens Snapchat grotendeels plaatsvindt in privécommunicatie tussen gebruikers en niet op de publiek zichtbare onderdelen van het platform. Dit is relevant, omdat EU-(privacy)wetgeving en het communicatiegeheim zich verzetten tegen het proactief scannen van privécommunicatie van gebruikers", stelt de staatssecretaris.

Volgens Aerdts wordt het optreden tegen illegale goederen besproken in privécommunicatie zodoende deels afhankelijk van meldingen. "Immers, communicatie over strafbare feiten komt meestal pas aan het licht wanneer een gebruiker daar zélf melding van maakt of wanneer een telefoon door handhavingsinstanties in beslag kan worden genomen tijdens een onderzoek én kan worden gekraakt."

De staatssecretaris voegt toe dat op dit moment in Europees verband een interdisciplinaire groep van experts kijkt naar technische mogelijkheden om toegang te verkrijgen tot end-to-end versleutelde communicatie van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. Verder merkt Aerdts op dat er wordt ingezet op een intensievere samenwerking tussen toezichthouders, opsporingsdiensten en private partijen. "Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor aanvullende wet- en regelgeving om de handhavingsmogelijkheden te versterken."

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 11:01 door Anoniem
Vertaling: Het communicatiegeheim staat proactief scannen van privéberichten in de weg. We gaan onderzoeken hoe we het communicatiegeheim buiten spel kunnen zetten.
Reageer met quote
Vandaag, 11:06 door Anoniem
Kortom de grondwet is maar lastig..... aldus minister, deel tweede kamer, en af en toe ook de eerste kamet als er volgen partij kadaver discipline moet worden gestemd.

Briefgeheim, rechtszekerheid, een overheid die zich gelijkelijk aan het volk aan de samen opgestelde regels en zo.

De indruk was er al langer dat de grondwet lastig was met als gevolg een toeslagen afaire waarvan de oplossing nog lang niet in zicht is.

En dan vraagt de politiek zich af waarom de participatie vanuit het volk zo afneemt.
En als het vertrouwen achteruitgaat, wordt de noodzaak om berichten die niet voor algemene consumptie bedoeld zijn beter te beschermen.
Het wij/zij denken vanuit de overheid is de start van een proces. Het zal me niet verbazen dat na nog even doorduwen de communicatie die zo graag willen afluisteren naar Meshnetwerken verhuisd.
Reageer met quote
Vandaag, 11:19 door Anoniem
Bovenstaand is een goed voorbeeld waarom het zo ontzettend staatsgevaarlijk is om D66 in 'n regering te hebben cq om op te stemmen.
Pleiten voor afschaffing communicatiegeheim is verre van oké. Zoiets verwacht je enkel in een politiestaat. Geen enkele schaamte of moreel besef aanwezig, het wordt 'gewoon' openbaar gedaan.
Jetten kan vandaag maar één ding doen, haar op het matje roepen.
Reageer met quote
Vandaag, 11:31 door Anoniem
Er sttat niets in de weg, je hebt NIETS te zoeken in MIJN privenerichten. STOPPEN
Ga wat nuttigs doen. Pak die EU trut aan die haar sms berichten net als Rutte laat verdwijnen
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Traxion Security
Certified Secure GenAI Deep Dive Security Training