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Gemeenten lekken persoonsgegevens inwoners bij publiceren documenten

vrijdag 17 juli 2026, 10:11 door Redactie, 0 reacties

Door gemeenten gepubliceerde documenten bevatten nog altijd persoonsgegevens van inwoners, een probleem dat al jaren bekend is. Dat melden de NOS en Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek. Tijdens het onderzoek werden allerlei documenten gevonden met daarin e-mailadressen, privételefoonnummers en adresgegevens van burgers, maar ook nummers van identiteitsbewijzen en burgerservicenummers.

Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen, bezwaarschriften indienen of reageren op een omgevingsplan. Gemeenten moeten deze aanvragen, bezwaren of reacties vanwege de Wet Open Overheid publiceren, maar zijn wel verplicht om privégegevens te verwijderen. Nu blijkt dat dit niet altijd of niet goed genoeg wordt gedaan, waardoor alsnog persoonsgegevens van burgers in door gemeenten gepubliceerde documenten zijn te vinden.

Verschillende van de gemeenten waar de betreffende documenten werden gevonden hebben inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek. Ook zijn de documenten offline gehaald. Volgens de gemeenten gaat het om menselijke fouten, bijvoorbeeld omdat werkprocessen niet goed zijn gevolgd. De Autoriteit Persoonsgegevens ontving dit jaar al ruim honderdtwintig meldingen van gemeenten die per ongeluk data openbaar maakten. De privacytoezichthouder riep gemeenten al in 2017 op om alert te zijn bij de 'actieve publicatie van persoonsgegevens' (pdf).

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