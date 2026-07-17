Mozilla aan politici: 'Pak businessmodel social media aan, niet VPN's'

Politici die zeggen zich zorgen te maken over de impact van social media op jongeren moeten de businessmodellen van deze platforms aanpakken, in plaats van zich bezig te houden met leeftijdsverificatie en VPN-verboden, zo stelt Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar stelt dat er terechte zorgen zijn over de gevolgen van social media op jongeren. In plaats van schadelijke businessmodellen aan te pakken richten politici zich oplossingen zoals het invoeren van online leeftijdsverificatie. Hierdoor worden alle gebruikers van deze platforms gedwongen om hun leeftijd te verifiëren, wat allerlei risico's met zich meebrengt.

"Hoewel er allerlei technologieën bestaan om de leeftijd van gebruikers te verifiëren, schatten of af te leiden, blijven er fundamentele spanningen bestaan rond toegankelijkheid, hun effectiviteit en gevolgen voor de privacy, veiligheid en vrijheid van meningsuiting van gebruikers", aldus Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar merkt op dat er naar de oorzaken van de problemen moet worden gekeken, en dat zijn zaken als 'dark patterns', schadelijke en verslavende ontwerpen en misleidende interfaces waardoor grote hoeveelheden data worden verzameld en gerichte advertenties en content worden getoond, die misbruik van 'cognitieve kwetsbaarheden' maken, ongezonde keuzes bevorderen en tot een algehele aantasting van privacy leiden, aldus Mozilla.

Toezichthouders moeten volgens Mozilla dan ook voldoende middelen krijgen om bestaande regelgeving te handhaven en tegen platforms op te treden die zich hier niet aan houden. In plaats daarvan zien politici in leeftijdsverificatie en -verboden de oplossing. In de praktijk blijken die niet effectief en blijven de onderliggende problemen bestaan. Beleidsmakers richten daardoor nu hun pijlen op tools waarmee gebruikers de controles en verboden kunnen omzeilen, zoals VPN's. Daardoor wordt in sommige landen al gesproken over VPN-verboden, of moeten websites alle VPN-gebruikers aan controles onderwerpen.

In plaats van leeftijdsverificatie en leeftijdsverboden moeten politici daarom het schadelijk ontwerp van socialmediaplatforms verbieden, aldus Mozilla. Zo zouden gebruikers zich eenvoudig moeten kunnen afmelden voor gepersonaliseerde content en het verzamelen van hun data, zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van het platform. Ook moeten platforms eenvoudige en effectieve 'parental controls' bieden waarmee ouders voor hun kinderen aanpassingen kunnen doorvoeren.