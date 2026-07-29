Hackerconferentie DEF CON verbiedt camerabrillen wegens privacy

Hackerconferentie DEF CON, die binnenkort plaatsvindt in Las Vegas, verbiedt het dragen van camerabrillen. Volgens de organisatie is het stiekem filmen van mensen een schending van de privacy en in strijd met de gedragscode waar bezoekers zich aan moeten houden. Het verbod geldt ook voor camerabrillen op sterkte. Bezoekers die foto's willen moeten herkenbare fotoapparatuur gebruiken, zoals een smartphone. "Zodat je bedoelingen duidelijk zijn", aldus de organisatie.

DEF CON stelt allerlei eisen aan het maken van foto's en ander beeldmateriaal. In het fotobeleid is ook een aparte vermelding voor camerabrillen opgenomen. Zowel camerabrillen als andere apparaten die audio en video kunnen opnemen, zonder dat dit duidelijk voor de omgeving is, zijn verboden. "Ze ondermijnen het vertrouwen en schenden de privacy van mensen", aldus het beleid.

DEF CON is één van de oudste hackerconferenties. De eerste editie vond plaats in juni 1993. Tijdens het evenement wordt vaak allerlei beveiligingsonderzoek gepresenteerd, zijn er workshops en is er een Capture the Flag (CTF)-wedstrijd. DEF CON 34 vindt plaats van 6 tot en met 9 augustus in Las Vegas.

Vorig jaar besloot het Utrechtse muziekpodium TivoliVredenburg het dragen van camerabrillen te verbieden. "Filmen mag, maar hier gaat het om de sociale veiligheid. Een camerabril hoort daar niet thuis, want een ander heeft niet altijd door dat er wordt gefilmd", aldus de organisatie.