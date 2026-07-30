Google verhelpt 370 kwetsbaarheden in nieuwste versie van Chrome

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgebracht waarin 370 kwetsbaarheden zijn verholpen. Zeven van de beveiligingslekken zijn als kritiek aangemerkt en maken remote code execution mogelijk. Alleen het bezoeken van een malafide of gehackte website of te zien krijgen van besmette advertenties is voldoende om aanvallers malafide code op de systemen van gebruikers te laten uitvoeren.
Van de 370 verholpen kwetsbaarheden zijn er 349 door Google zelf gevonden. Alle kritieke beveiligingslekken kwamen ook voor rekening van het techbedrijf. De afgelopen maanden kwam Google geregeld met grote patchrondes, waarbij bijvoorbeeld 429 en 382 kwetsbaarheden werden verholpen. De afgelopen weken verschenen verschillende nieuwe Chrome-versies, maar het aantal gepatchte kwetsbaarheden in deze versies was beperkt. Nu heeft Google echter opnieuw een groot aantal beveiligingslekken opgelost.
Google Chrome 151.0.7922.71/.72 is beschikbaar voor macOS en Windows. Voor Linux is versie 151.0.7922.71 verschenen. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan echter een aantal dagen tot weken duren. Gebruikers die de update direct willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.
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