Kifid vraagt banken om nieuwe maatregelen tegen phishing

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft banken gevraagd om na te denken over nieuwe beschermingsmaatregelen tegen phishing. Aanleiding is een zaak van een ING-klant die via WhatsApp voor 1800 euro werd opgelicht. De man ontving een bericht dat van zijn zoon afkomstig leek.

In het WhatsApp-bericht werd gesteld het oude nummer te verwijderen. Vervolgens vroeg het chatcontact om eerst 950 euro en daarna 850 euro over te maken voor een verbouwing. De man doet dit. Pas nadat het chatcontact vraagt om nog drie bedragen te betalen wordt het voor de man duidelijk dat het om een oplichter gaat. De ING-klant vindt dat de bank de schade moet vergoeden.

Het Kifid oordeelt in dergelijke zaken en stelt in deze zaak dat er geen wettelijke grond is voor een schadevergoeding door de bank. De man had het geld zelf overgemaakt. ING had ook geen meldingen ontvangen dat het rekeningnummer van de oplichter voor fraude werd gebruikt. Daarnaast was het geld binnen vijf minuten na het overmaken contant opgenomen. Het Kifid oordeelt dat de bank niet meer had kunnen of moeten doen om schade voor de klant te voorkomen.

"Tegelijkertijd betreurt de Geschillencommissie het dat een consument het slachtoffer is van oplichting via internetbankieren. Daarom geeft zij de banken in overweging na te denken over nieuwe maatregelen om consumenten tegen dit soort oplichtingspraktijken te beschermen", aldus het klachteninstituut.