KPN meldt datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

KPN heeft een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld nadat een monteur een onbeveiligde laptop met gevoelige informatie bij een klant achterliet en nooit meer ophaalde, zo meldt Trouw vandaag. Volgens de krant was het mogelijk om zonder wachtwoord op de laptop in te loggen.

Inloggegevens van allerlei bedrijfswebsites waren in de browser van de laptop bewaard. Via deze gegevens was het mogelijk om toegang tot het intranet TeamKPN te krijgen. Het gebruik van tweefactorauthenticatie bleek niet nodig. Via het intranet kon Trouw allerlei vertrouwelijke documenten inzien, zoals organisatieschema's met verwijzingen naar de AIVD, het ministerie van Defensie en het Koninklijk Huis.

Tevens werd een bestand met de namen van 16.000 zakelijke en publieke klanten gevonden. Het ging om luchthavens, legeronderdelen, banken, bouwbedrijven, ministeries en medische centra. Ook gegevens van KPN-accountmanagers, waaronder pasfoto's, e-mailadressen, telefoonnummers en leidinggevenden, zijn via het intranet te vinden.

KPN laat weten dat het een "betrouwbaar en solide security-beleid" voert voor het gebruik van apparatuur voor de eigen medewerkers en monteurs van derde partijen. "Dit beleid wordt per kwartaal geactualiseerd volgens de meest recente ontwikkelingen en eisen", aldus een woordvoerder. KPN stelt dat partners zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de security-eisen. Naar aanleiding van het incident zal het telecombedrijf de gemaakte afspraken en naleving hiervan bekijken. Trouw heeft de laptop teruggegeven. Het incident is door KPN bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.