Arnhemmer verliest zaken over privacy in het openbaar vervoer

OV-reiziger Michiel Jonker heeft twee zaken die hij had aangespannen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het afwijzen van twee handhavingsverzoeken verloren. Jonker had de toezichthouder gevraagd om tegen vier vermeende privacy-inbreuken in het OV op te treden.

Het gaat om het weigeren van contante betalingen voor eenmalige buskaartjes door vervoersbedrijf Connexxion en drie inbreuken door de NS, namelijk het weigeren van de terugbetaling van resterend saldo op anonieme OV-chipkaarten als de houder zijn gegevens niet aan de NS verstrekt, het weigeren van internationale treintickets door NS-medewerkers aan stationsbalies als kopers hun gegevens niet aan de NS verstrekken en het in rekening brengen van extra "servicekosten" als houders van anonieme OV-chipkaarten contant betalen voor het opwaarderen van het saldo op deze kaarten.

De Autoriteit Persoonsgegevens besloot de punten niet te onderzoeken omdat uit een "globaal (bureau)onderzoek" bleek dat er geen sprake was van enige overtreding. De inbreuk op de privacy bij het weigeren van contante betalingen in de bus is volgens de toezichthouder acceptabel. Bij de overige punten zou de verwerking van persoonsgegevens in sommige gevallen niet zijn aangetoond en zou er daar dus geen sprake van zijn.

De bestuursrechter is het in alle gevallen eens met de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de rechtbank is het weigeren van contant geld om de veiligheid in bussen te vergroten hiervoor een gerechtvaardigd doel. Ook concludeert de rechtbank dat de maatregel noodzakelijk en proportioneel is. Ten slotte concludeert de rechtbank dat er geen werkbaar alternatief is voor deze maatregel.

In het geval van de NS blijkt de vervoerder bij het teruggeven van saldo op anonieme OV-chipkaarten wel om legitimatie te vragen, maar worden deze gegevens niet genoteerd. Verder blijkt dat reizigers die bij een servicebalie van de NS een internationaal treinticket kopen, waarvoor de NS verwerkingsverantwoordelijke is, niet verplicht zijn om persoonsgegevens af te staan.

Als laatste vindt de rechtbank de servicekosten van 0,50 euro voor het opwaarderen van een anonieme OV-chipkaart bij een servicebalie niet onredelijk. "Daarbij leidt het in rekening brengen van servicekosten niet tot discriminatie voor reizigers die met een niet op naam gestelde OV-chipkaart willen reizen, omdat de baliemedewerkers van de NS extra handelingen moeten verrichten en deze servicekosten bij het opladen van een persoonlijke OV-chipkaart ook in rekening worden gebracht", aldus het vonnis.