Gelderse ggz-instelling lekt cliëntgegevens door phishingaanval

1) Waarom staat er zoveel gevoelige informatie in mailboxen? Die mail zal ook nog eens niet versleuteld worden verzonden.

2) Hoezo vul je je naam in op een site als je inbox vol zou zijn? Laat staat je wachtwoord. Weet niemand wie de lokale systeembeheerder is ofzo?





En 3), ook slordig dat je niet eerst even kijkt of die mail wel van de eigen servers afkomt. Zo moeilijk is in de headers kijken niet. Tenminste, als je weet hoe die headers inelkaar zitten. Maar aangezien de meeste mensen niet eens verteld wordt hoe een propere email inelkaar hoort te zitten, is het niet gek dat ze deze basale kennis ook al missen. Vertel eens, hoe is "niet op die email klikken!" dan nog redelijk advies te noemen?