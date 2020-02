Politie start onderzoek naar spoofing telefoonnummers banken

De politie is samen met de Nederlandse grootbanken een onderzoek gestart naar het spoofen van telefoonnummers van banken door oplichters, die hiermee al meer dan een miljoen euro hebben weten te stelen. Door het spoofen lijkt het alsof de bank belt, terwijl het in werkelijkheid om oplichters gaat.

"Er wordt gezegd dat het geld niet veilig is op de huidige rekening omdat deze bijvoorbeeld gehackt zou zijn. Vervolgens wordt de klant overgehaald om het geld naar een 'veilige' rekening over te maken", zegt Caroline Sander, teamleider van het Electronic Crimes Task Force (ECTF), een samenwerkingsverband tussen de politie en de grootbanken. Een 58-jarige man uit Apeldoorn werd op deze manier voor 28.000 euro opgelicht.

Het geld wordt uiteindelijk naar de rekening van een katvanger overgemaakt en vervolgens opgenomen. "De afgelopen weken hebben we tientallen meldingen gehad dat dit is gebeurd", laat Sander weten. Het totale schadebedrag bedraagt inmiddels meer dan een miljoen euro. De politie waarschuwt dat deze manier van oplichting populair is onder criminelen.

"Dat is ook de reden dat we hier nu voor waarschuwen. We willen dat mensen zich bewust worden van het bestaan van deze vorm van oplichting, voorkomen dat er meer mensen slachtoffer worden en de werkwijze van de criminelen verstoren", merkt Sander op.