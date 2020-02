Ticketmaster reset wachtwoorden na ongewone inlogpogingen

Ticketmaster heeft van een onbekend aantal gebruikers de wachtwoorden gereset nadat er ongewone inlogpogingen bij accounts waren waargenomen. Het gaat om inlogpogingen met wachtwoorden die bij andere websites en diensten zijn buitgemaakt.

"Om je Ticketmaster-account te beschermen hebben we je wachtwoord gereset. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je account, je persoonlijke gegevens en tickets van aankomende events veilig blijven", aldus Ticketmaster. Volgens de kaartverkoper hergebruiken mensen vaak dezelfde inloggegevens op veel verschillende websites. "Dit betekent dat als deze gegevens door één bedrijf worden blootgesteld, ze door derden kunnen worden gebruikt voor toegang tot meerdere websites. Zorg er dus voor dat je altijd verschillende inloggegevens gebruikt voor elk van je online accounts, om dergelijke situaties te voorkomen."

Via de website van Ticketmaster kunnen gebruikers een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen. Vervolgens wordt gebruikers aangeraden om dit wachtwoord naar een zelfgekozen wachtwoord te wijzigen, die geen overeenkomsten mag vertonen met eerder gebruikte wachtwoorden. Verschillende gebruikers vroegen zich af of de e-mail wel echt van Ticketmaster afkomstig was. Via Twitter laat de kaartverkoper weten dat het de e-mail inderdaad heeft verstuurd.