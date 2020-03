Rijssense familie via phishing voor 10.000 euro bestolen

Een familie uit het Overijsselse Rijssen is via phishing voor 10.000 euro bestolen. De bank besloot de schade echter volledig te vergoeden. De diefstal kwam aan het licht nadat de familie een bericht ontving dat de limieten van hun bankrekeningen waren verhoogd.

De criminelen zouden al eerder toegang tot het internetbankieren van de familie hebben gekregen, zo meldt RTV Oost. Vervolgens voerden ze een adreswijziging door en lieten twee bankpassen naar dat adres opsturen. Met deze passen werd het geld opgenomen. Tevens werden gedane betalingen teruggeboekt, zodat er nog meer geld kon worden gestolen.

Hoe de criminelen toegang tot de rekening wisten te krijgen wordt nog onderzocht. Mogelijk via een transactie op Marktplaats. De Rabobank besloot het volledige bedrag te vergoeden. "Hoe alert je ook bent, dit gaat zo sluw. Echt onvoorstelbaar. We merkten bij de bank en de politie dat dit schering en inslag is. Bankmedewerkers vragen zich zelfs af hoe veilig een bank nog is", aldus de familie.

Begin dit jaar meldde de Fraudehelpdesk dat het aantal slachtoffers van phishing in Nederland vorig jaar was toegenomen en kwam de Consumentenbond met de oproep dat banken soepeler moesten omgaan met het vergoeden van phishingslachtoffers.