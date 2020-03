Klanten Rabobank weer doelwit van phishingmail over corona

Klanten van de Rabobank zijn opnieuw het doelwit geworden van een phishingmail over het coronavirus. Gebruikten internetoplichters vorige week nog een "antibacteriële betaalpas" als onderwerp om bankgegevens te ontfutselen, nu gaat het om een e-mail met als onderwerp: "Het coronavirus raakt ons allemaal". Aan de hand van het gebruikte e-mailadres is duidelijk dat het bericht niet door de Rabobank is verzonden.

Volgens de phishingmail heeft de Rabobank vanwege het coronavirus allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen en is de dienstverlening aangepast aan de nieuwe situatie. "Om de verspreiding van het coronavirus te verkleinen en besmettingen te voorkomen, verzoeken wij u om kosteloos een nieuwe betaalpas aan te vragen, de nieuwe betaalpas is gemaakt van kunststof carbon. Waarom kunststof carbon? Kunststof carbon staat bekend als vochtafstotend waardoor bacteriën zich niet nestelen op uw betaalpas", zo laat het bericht weten.

Vervolgens wordt er gesteld dat de bank over een eigen voorraad van mondkapjes en desinfecterende handgels beschikt. "Als dank voor u als trouwe klant, ontvangt u van ons zowel een mondkap en desinfecterende handgel, zodat we deze moeilijke periode samen goed doorkomen", staat er verder in de e-mail vermeld. De link in het bericht wijst naar een phishingsite met daarin de naam van de Rabobank en eindigend op .nl. De site vraagt om bankgegevens van klanten. Op het moment van schrijven was de phishingsite nog online en werd hier niet door browsers voor gewaarschuwd.