New York verbiedt gebruik van Zoom door scholen

De Amerikaanse stad New York heeft voor alle scholen het gebruik van videconferentiesoftware Zoom verboden. Aanleiding zijn privacy- en veiligheidsproblemen. De afgelopen weken kregen meerdere scholen in New York met "Zoom-bombing" te maken, waarbij vreemden toegang tot een meeting krijgen.

Alleen een vergader-id is standaard voldoende om toegang tot een Zoom-meeting te krijgen. Sommige organisaties delen deze id's via hun social media of websites, maar er zijn ook groepen die de id's proberen te raden om zo bij een Zoom-meeting te kunnen inbreken. "Het bieden van een veilige online leerervaring voor onze leerlingen is essentieel, en naar aanleiding van veiligheidszorgen moeten scholen zo snel als mogelijk stoppen met het gebruik van Zoom", aldus een woordvoerder van het onderwijsdepartement van New York City.

In plaats daarvan wordt er weer gebruikgemaakt van Microsoft Teams. Voor de uitbraak van het coronacrisis kregen alle leerlingen in New York City een Microsoft-account, zo meldt NBC New York. Eerder besloten ook NASA en SpaceX het gebruik van Zoom wegens veiligheids- en privacyzorgen door het personeel te verbieden.