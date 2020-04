Taiwan verbiedt het gebruik van Zoom door overheidsinstanties

Het Taiwanese kabinet heeft vandaag het gebruik van videoconferentiesoftware Zoom door overheidsinstanties verboden. Aanleiding zijn zorgen over de security en privacy van de software. De afgelopen weken werden allerlei kwetsbaarheden en privacyproblemen met de software aangetoond.

Zo misleidde Zoom gebruikers over het gebruik van end-to-end encryptie, bevatte de software meerdere kwetsbaarheden en bleken encryptiesleutels van niet-Chinese gebruikers naar Chinese servers te worden gestuurd. Daarnaast blijkt dat Zoom, een Amerikaans bedrijf, drie Chinese bedrijven van zo'n 700 medewerkers bezit, die worden betaald voor het ontwikkelen van de Zoom-software. Zoom heeft de beveiligingslekken inmiddels verholpen en is gestopt met het gebruik van Chinese servers voor niet-Chinese gebruikers.

De afgelopen dagen besloten verschillende bedrijven en organisaties het gebruik van Zoom door hun personeel te verbieden. Zo besloten Nasa en SpaceX voor andere videconferentiesoftware te kiezen, alsmede alle scholen in New York City. Nu staat ook de Taiwanese overheid het gebruik van Zoom door overheidsinstanties en bepaalde niet-overheidsinstellingen niet meer toe.

Hiervoor is zelfs de Cyber Security Management Act ingeschakeld. Deze wetgeving bepaalt dat organisaties geen gebruik van informatie- en communicatiesystemen mogen maken waarbij er zorgen over de dataveiligheid zijn. Daarnaast moet erbij de inkoop van producten prioriteit worden gegeven aan producten van Taiwanese bodem, of die afkomstig zijn van overheidsleveranciers.

Overheidsinstanties hebben een bericht ontvangen waarin staat dat als ze aan videoconferenties doen, de onderliggende software geen security- of privacyzorgen mag hebben, waarbij als specifiek voorbeeld Zoom wordt genoemd. Wanneer overheidsorganisaties toch van buitenlandse software gebruik moeten maken wordt er door het Department of Cyber Security naar de producten van Google en Microsoft gewezen.