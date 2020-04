Studenten starten petitie tegen digitale surveillance bij online tentamens

Studenten van de Tilburg University zijn een petitie gestart tegen digitale surveillance bij online tentamens. De universiteit kondigde afgelopen vrijdag aan dat het surveillancesoftware gaat inzetten om studenten thuis tijdens het afnemen van tentamens te monitoren. Het gaat om het programma Proctorio dat onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft.

Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) moet het afnemen van tentamens op deze manier studievertraging voorkomen en is de privacy van studenten gewaarborgd. "De persoonsgegevens die verzameld worden door de proctoring software zullen enkel en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, te weten het opsporen van mogelijke fraude tijdens een tentamen", aldus de VSNU.

Rector magnificus Klaas Sijtsma van de Tilburg University laat tegenover het universiteitsmagazine Univers weten dat bij een fysiek tentamen de privacy-inbreuk misschien zelfs wel verder gaat. "Een surveillant kan dan in je tas willen kijken, of je smartphone weghalen. En als hij fraude vaststelt, kan die je zelfs verbaliseren waar iedereen bijzit. Ook in niet-corona tijden is privacy niet absoluut."

Studenten zijn echter niet blij met de maatregel en maken zich zorgen over het gebruik van de software. Zo zou de software de persoonlijke ruimte van de studenten filmen en moet de internetverbinding zonder problemen blijven werken. Daarnaast zijn er alternatieven die minder ingrijpend zijn, aldus de studenten, die nu een petitie zijn gestart. Daarin roepen ze de universiteit op om de maatregel te heroverwegen. De petitie is op het moment van schrijven bijna 2500 keer ondertekend. Onlangs werden er ook in de Tweede Kamer al vragen gesteld over het gebruik van dergelijke surveillancesoftware.