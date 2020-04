NOS: veiligheidsdiensten waarschuwden ministerie over corona-app

Het ministerie van Volksgezondheid is vorige week gewaarschuwd door de veiligheidsdiensten dat het te gehaast is met de plannen voor het ontwikkelen van een corona-app, zo laten bronnen aan de NOS weten. In een vijf pagina's tellende brief die het ministerie afgelopen donderdag ontving stelden de diensten waar met het oog op de nationale veiligheid moest worden gelet.

Eén van de punten waar de diensten over vielen was de haast waarmee het plan voor het uitrollen van een app was opgezet. Volgens de diensten was het plan van minister De Jonge om binnen een paar weken een werkende app te hebben onrealistisch. Een ander punt waarvoor de diensten waarschuwden is uit welk land de app afkomstig is en de opslag van gegevens. "Vanzelfsprekend zijn de veiligheidsdiensten ook hierbij de afgelopen week betrokken, en zullen ook betrokken blijven worden", zo laat het ministerie tegenover Joost Schellevis van de NOS weten.

Stichting Privacy First stelt ook dat "haastige spoed, zelden goed" is. De stichting is aanstaande woensdag aanwezig bij een rondetafelbijeenkomst van de Tweede Kamer over de corona-app. Privacy First is van mening dat een dergelijke app een bedreiging voor ieders privacy vormt. Mocht er toch worden besloten een app uit te rollen dan kan dit pas gebeuren na een zorgvuldig maatschappelijk en democratisch proces met voldoende kritische, objectieve en onafhankelijke toetsing, aldus de stichting. "Tot op heden is hier geen sprake van geweest, getuige de ontwikkelingen de afgelopen dagen."

Betrokken laten verder aan de NOS weten dat het onwaarschijnlijk is dat de deadline van 28 april voor een werkende app zal worden gehaald. Vandaag kwam ook al de Autoriteit Persoonsgegevens met de aankondiging dat het onvoldoende informatie had ontvangen om te beoordelen of de apps wel aan de AVG voldoen.