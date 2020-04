Minister moet opheldering geven over digitale surveillance bij online tentamens

Opnieuw zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over digitale surveillance bij de online tentamens van universiteiten en hogescholen. Nadat eerder de SP al aan de bel trok wil ook D66 opheldering van minister Van Engelshoven van Onderwijs. Bij verschillende universiteiten moeten studenten die vanuit huis tentamen doen software installeren die onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft.

Duizenden studenten tekenden deze week een petitie waarin de universiteiten worden opgeroepen om van het plan af te zien. Zo zijn er onder andere zorgen over de privacy. Naar aanleiding van de petitie hebben D66-Kamerleden Paternotte en Verhoeven Kamervragen aan de minister gesteld. Zo willen de Kamerleden weten welke universiteiten en hogescholen met dergelijke "proctoringsoftware" werken en of de betreffende proctorbedrijven toestemming aan de student vragen voor de opslag van persoonsgegevens, zoals videobeelden van het gezicht.

Van Engelshoven moet verder duidelijk maken of onderwijsinstellingen voor deelname aan onderwijs of tentamens studenten om aanvullende of bijzondere persoonsgegevens mogen vragen en wanneer studenten die niet verstrekken, ze van onderwijs of tentamens mogen worden uitgesloten. Ook moet de minister laten weten of ze het ermee eens is dat studenten, om geen studievertraging op te lopen, zich gedwongen voelen om in te stemmen met de gestelde voorwaarden en deze software te accepteren.

"Begrijpt u de angst van studenten dat de proctorbedrijven de opgeslagen gegevens niet verwijderen en mogelijk voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen?", vragen Paternotte en Verhoeven verder. Afsluitend moet de minister laten weten of ze, als alternatief voor het gebruik van proctoringsoftware, wil onderzoeken of het mogelijk is om hogescholen en universiteiten alleen voor tentamens beperkt te openen. Van Engelshoven heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.