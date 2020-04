MIVD: cyberspionage één van de grootste dreigingen voor Nederland

Digitale spionage bij overheden en bedrijven door staten zoals China en Rusland vormt één van de grootste dreigingen voor Nederland, zo stelt de MIVD in het vandaag verschenen jaarverslag over 2019. Daarin is ook te lezen dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst vorig jaar een recordaantal taps plaatste (pdf).

Volgens de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is het internet inmiddels een volwaardig domein van militair optreden. "Een cyberaanval kan grote politieke, militaire en economische schade aanrichten. De potentiële digitale verstoring van vitale infrastructuur en essentiële bedrijfsvoering vormt één van de grootste cyberbedreigingen voor Nederland, zijn bondgenoten en de gereedstelling van de krijgsmacht", aldus het jaarverslag.

Daarin noemt de MIVD twee landen bij naam als het om cyberspionage gaat, namelijk China en Rusland. Zo zouden Chinese aanvallen worden gekenmerkt door het gebruik van diverse soorten malware om hun doel te bereiken. Daarbij zijn volgens de inlichtingendienst niet alleen toeleveranciers van Defensie of Nederlandse ministeries het doelwit, maar ook vitale sectoren, telecomproviders, universiteiten, onderzoeksinstituten, biotechnologie- bedrijven, hightech industrie, start-ups, handel en defensieorderbedrijven.

Rusland wordt door de MIVD een geavanceerde opponent in het digitale domein genoemd. "Informatieoperaties en cybersabotage worden door Rusland ingezet als instrument in hybride conflicten. MIVD-inlichtingenonderzoek onderkende in 2019 diverse cyberspionage- en sabotageactiviteiten alsmede informatieoperaties gericht tegen Nederland, andere westerse landen en bondgenootschappelijke belangen", zo valt in het jaar verslag te lezen.

De bestrijding van cyberspionage is dan ook één van de onderwerpen die dit jaar de aandacht van de MIVD heeft. Zo zal de inlichtingendienst dit jaar spionage- en cyberactiviteiten die vreemde mogendheden mogelijk tegen de defensie-industrie ontplooien gaan onderzoeken.

Taps

In het jaarverslag meldt de MIVD ook hoeveel taps het vorig jaar heeft geplaatst. Dat waren er 879. Niet eerder plaatste de inlichtingendienst in één jaar zoveel taps. In 2018 ging het nog om 348 taps, terwijl er het jaar daarvoor 382 waren. Van 2004 tot en met 2014 kwam het jaarlijkse aantal geplaatste taps nooit boven de 85 uit. Een tap is bijvoorbeeld een telefoontap of het plaatsen van een microfoon. Ee?n target (persoon of organisatie) kan op verschillende manieren en op meerdere apparaten worden afgeluisterd. Die worden afzonderlijk in de statistieken meegeteld.