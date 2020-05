Overheid onderzoekt of papieren paspoort door digitale versie is te vervangen

De overheid onderzoekt of het papieren paspoort door een digitale versie is te vervangen. Eind dit jaar start er een proef met paspoortloos reizen waarbij reizigers tussen Nederland en Canada zich via hun smartphone kunnen legitimeren. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol laten weten op Kamervragen van D66 die tien maanden geleden werden gesteld. Voor Kamervragen staat een beantwoordingstermijn van drie weken.

De proef is onderdeel van het Known Traveller Digital Identity (KTDI) programma dat mensen paspoortloos tussen internationale bestemmingen laat vliegen. Reizigers kunnen hun paspoort via een app op hun smartphone laden. Vervolgens worden de gegevens via nfc uitgelezen en gecontroleerd. "De kern van het idee is dat het passagiersproces vergemakkelijkt wordt doordat een burger zich op basis van vrijwilligheid, op digitale wijze, op een manier die betrouwbaar en door de overheid gevalideerd is, met behulp van biometrische gegevens kan identificeren en de grens kan passeren", aldus Broekers-Knol.

Volgens de staatssecretaris zal de proef naar verwachting eind dit jaar starten met een technische en operationele test door een besloten doelgroep bestaande uit medewerkers van partijen die bij het project betrokken zijn. Wanneer de test een succes is zal er gedurende zes maanden verder met het KTDI-programma worden ge√ęxperimenteerd. Deze periode kan vervolgens nog eens met zes maanden worden verlengd.

Broekers-Knol benadrukt dat het huidige, fysieke paspoort het enige document blijft waarmee reizigers legaal de Schengenbuitengrens kunnen passeren. Deelnemers aan de test zullen dan hun paspoort ook altijd bij zich moeten dragen. Doordat de controle van het paspoort eerder heeft plaatsgevonden bij de registratie en het genereren van een digitale kopie van het paspoort, volstaat om bij de grens alleen deze digitale kopie te tonen. De digitale kopie van het paspoort wordt opgeslagen in een beveiligde database, die wordt beheerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Via de bijbehorende app kunnen deelnemers aan de test hun gegevens met bijvoorbeeld de grensautoriteiten en luchtvaartmaatschappij delen. Daarbij is het mogelijk om alleen die gegevens te delen die de betreffende organisatie nodig heeft voor het uitvoeren van de betreffende taak. Opgeslagen gegevens worden na afloop van de proef gewist.

Hoewel het hier nog om een proef gaat zijn zowel de Nederlandse overheid als andere landen en luchtvaartorganisaties actief bezig om naar de mogelijkheden van een digitaal paspoort te kijken, zo laat de staatssecretaris weten: "In verschillende landen, waaronder Nederland, wordt onderzocht of het 'papieren' reisdocument op termijn kan worden vervangen door een digitale representatie daarvan en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om dat mogelijk te maken. Ook de International Civil Aviation Organization (ICAO) en International Air Transport Association (IATA) onderzoeken deze ontwikkelingen."