Hoogleraar computerbeveiliging kritisch over afhankelijkheid van Apple en Google bij corona-app

Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit is kritisch over de Nederlandse corona-app, mede vanwege de afhankelijkheid van Apple en Google. "Hier wordt technologie gebruikt waar dictators toch heel erg opgewonden van raken", laat Jacobs tegenover Nieuwsuur weten. "Google en Apple slaan de data van gebruikers niet centraal op, maar ze kunnen een knop omzetten dat het wel gebeurt. We zijn afhankelijk van beloftes die in Silicon Valley gemaakt worden."

Apple en Google hebben een API beschikbaar gemaakt die voor interoperabiliteit moet zorgen tussen Android- en iOS-toestellen die van bluetooth corona-apps gebruikmaken. Apple staat het gebruik van bluetooth in de achtergrond alleen toe wanneer corona-apps met de API werken. Daarnaast zullen de techbedrijven contact tracing via een update direct in het besturingssysteem verwerken. Doordat contact tracing straks onderdeel van het besturingssysteem wordt kunnen gebruikers het niet meer verwijderen zoals bij een app het geval is.

Jacobs, die in de begeleidingscommissie van de app zit maar op eigen titel spreekt, is ook kritisch over het proces rond de app. "De minister heeft vrij snel ingezet op bluetooth en deze app, daarom dendert de trein voort. Ik denk dat hier persoonlijk politiek prestige aan verbonden is." Eerder uitte ook Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, kritiek op het contactonderzoekplatform van Apple en Google, dat hij een wolf in schaapskleren noemde.