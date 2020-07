Ster ziet omzetstijging na cookieloos adverteren op NPO-sites

Sinds de Stichting Etherreclame (Ster) in januari begon met het cookieloos adverteren op NPO-sites is er sprake van een omzetstijging, zo blijkt uit cijfers die de Ster met Johnny Ryan van browser Brave deelde. Adverteerders kunnen op websites van de publieke omroep alleen nog gebruikmaken van context-gerelateerde advertenties.

Hiervoor ontwikkelde Ster een systeem dat per aflevering de inhoud herkent met behulp van ondertitelingspagina 888 van Teletekst en kruisreferenties maakt naar Wikipedia met de omschrijving van een programma. De overstap zorgt er volgens Ster voor dat adverteerders niet minder data krijgen om mee te werken, maar wel andere.

Vanwege de AVG vroeg Ster al naar de advertentievoorkeuren van bezoekers. "We zagen dat nog maar tien procent van onze bezoekers expliciet om gepersonaliseerde advertenties bij onze video's vroeg. Dan moet je je serieus afvragen wat nog de waarde van gepersonaliseerde reclame is", liet Linda Worp van de Ster eerder dit jaar weten.

Het schrappen van third-party trackers lijkt geen nadelige gevolgen voor de omzet te hebben. Die was in januari 61 procent hoger dan het jaar daarvoor. In februari was er zelfs sprake van een 76 procent stijging. In maart, april en mei daalde de omzet wegens de coronacrisis, maar is die nog altijd hoger dan in dezelfde maanden een jaar eerder.

In bepaalde gevallen steeg de "click through rate" bij context-gerelateerde advertenties met zeventig procent ten opzichte van tracking-gerelateerde advertenties. Volgens Ryan is de Ster dan ook een baanbrekend voorbeeld dat van groot belang voor uitgevers is.