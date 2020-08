Telefonische oplichting door 'bankmedewerker' kost slachtoffer 25.000 euro

Een 78-jarige man uit Milheeze is door een zogenaamde medewerker van ABN Amro voor 25.000 euro opgelicht. De man werd eind juli gebeld door een vrouw die zich voordeed als een medewerker van de bank. "Ze stelt zich voor en vertelt dat ze van ABN Amro is. Ze maakt nog excuses dat ze op dit tijdstip belt, maar zegt dat het niet kan wachten omdat mensen bezig zijn mijn rekening te hacken", aldus de man tegenover het AD.

Hij krijgt het advies zijn spaargeld te verdelen over andere rekeningen die door de vrouw worden opgegeven. De man maakt in totaal 38.000 euro over. Daarvan wordt 13.000 euro door de ABN Amro tegengehouden. De resterende 25.000 euro is de man kwijt. "Helaas komt het vaker voor. En het klopt: als iemand zelf geld overmaakt, dan is hij daar zelf verantwoordelijk voor. In de meeste gevallen is die persoon zijn geld dan ook echt kwijt", aldus een woordvoerder van de bank.

Begin juli bleek dat een Rotterdams echtpaar op deze manier voor 50.000 euro was opgelicht. Een Haags echtpaar ging voor 37.000 euro het schip in. Bij deze twee laatste gevallen werd gebruik gemaakt van telefoonspoofing. Daardoor leek het voor de slachtoffers alsof ze door hun bank werden gebeld. Of dit ook het geval was bij de man uit Milheeze is onbekend.

De schade door deze vorm van fraude is enorm. In juni maakte de politie bekend dat er vijf personen waren aangehouden die zich voordeden als bankmedewerkers en zo ruim 4 miljoen euro van slachtoffers wisten te stelen. Ondanks deze aanhoudingen gaat de fraude nog gewoon door.

"We krijgen telefoontjes van ouderen dat ze hierdoor al hun spaargeld zijn kwijt geraakt. De criminelen die ze aan de telefoon hadden, waren aardig en deskundig en gaven hen het gevoel dat ze hun spaargeld veilig moesten stellen. Helaas trapten mensen hierin en maakten zij geld over naar een andere rekening. Dan ben je je geld kwijt en dat is natuurlijk heel zuur", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderenbond ANBO.