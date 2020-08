Kifid: bank hoeft 30.000 euro schade door telefoonspoofing niet te vergoeden

De ABN Amro hoeft een klant die slachtoffer van telefoonspoofing werd en 30.000 euro naar oplichters overmaakte niet te vergoeden, zo blijkt uit een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid (pdf). Het slachtoffer werd eind december gebeld, waarbij haar telefoon het telefoonnummer van de bank toonde. In werkelijkheid ging het om een oplichter die gebruikmaakte van telefoonspoofing en zich voordeed als een medewerker van de fraudeafdeling van ABN Amro.

Bij telefoonspoofing wordt een ander nummer getoond dan het werkelijke nummer van de beller. Zo kunnen oplichters het nummer van een bank opgeven, die bij slachtoffers op hun toestel wordt getoond. De zogenaamde ABN Amro-medewerker weet de vrouw zover te krijgen om via vijftien transacties meer dan 30.000 euro over te maken naar drie rekeningnummers van ING. De maatregel zou nodig zijn om haar geld veilig te stellen, aangezien criminelen bezig zouden zijn met haar betaalrekening.

Dezelfde dag nog maakt de vrouw melding bij ABN Amro dat zij slachtoffer van fraude is geworden. Twee dagen later worden de betreffende rekeningnummers geblokkeerd. ING weet nog zo'n 850 euro van de vrouw veilig te stellen. Die eist daarnaast de bijna 30.000 euro terug van ABN Amro. De vrouw stelt dat ze niet van deze vorm van fraude op de hoogte was en dat de bank heeft nagelaten om haar hiervoor te waarschuwen.

Hoewel de bank via de eigen website voor telefoonspoofing waarschuwt, is dit volgens de vrouw onvoldoende, omdat niet iedereen dagelijks op de website van de bank kijkt. De bank had klanten dan ook via de media of een persoonlijke brief moeten informeren. Verder zou de bank niet zorgvuldig zijn omgegaan met de fraudemelding, omdat de betaalrekeningen waar het geld naar toe werd overgemaakt twee dagen later werden geblokkeerd. De vrouw vindt dat de bank door deze zaken de zorgplicht heeft geschonden.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid wijst de vordering van de vrouw af. Zij heeft het geld zelf overgemaakt en op het moment dat de fraude werd gemeld was het geld al niet meer bereikbaar voor ABN Amro. De bank waarschuwde ING, waarna er een onderzoek werd ingesteld. Volgens de Geschillencommissie had ABN Amro niet meer kunnen doen.

Verder heeft de bank klanten op 19 december via een e-mail gewaarschuwd voor deze vorm van fraude. ABN Amro kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de vrouw niet bekend was met deze vorm van fraude, zo staat in de uitspraak. De Geschillencommissie noemt het triest dat de vrouw slachtoffer van oplichting is geworden, maar komt tot de conclusie dat de bank niet kan worden verplicht om de schade te vergoeden.