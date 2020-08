Fraudehelpdesk waarschuwt voor nieuwe phishingaanval via Marktplaats

Marktplaats werkt met algoritmes,

en ze lezen jou email verkeer,omdat ze een eigen email inbox beheren,

ze werken samen met de overheid,uwv,belastingdienst,en het om.



Dit is geen marktplaats meer als je privacy wilt of een vrije manier van kopen

en verkopen of communiceren tussen de klant en verkoper en visa versa.



Zij kunnen fraude dus prima oplossen denk ik zo.