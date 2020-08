FBI ziet schade door datingfraude stijgen naar 475 miljoen dollar

De schade door datingfraude is vorig de 475 miljoen dollar gepasseerd, zo stelt de FBI, die internetgebruikers waarschuwt om alert op deze fraudevorm te zijn. "De gevolgen van deze scams zijn vaak financieel en emotioneel desastreus voor slachtoffers", aldus de Amerikaanse opsporingsdienst.

Bij datingfraude proberen oplichters om een relatie met slachtoffers aan te gaan, en vragen in een later stadium om geld. Bijvoorbeeld voor het betalen van vliegtickets om het slachtoffer te komen bezoeken. Vorig jaar klopten bijna twintigduizend slachtoffers bij de FBI aan. Een jaar eerder waren het er nog zo'n negentienduizend. De schade steeg ook, van 362 miljoen dollar in 2018 naar 475 miljoen dollar in 2019.

Het gemiddelde schadebedrag bedroeg vorig jaar bijna 24.000 dollar per slachtoffer. Alleen in de Amerikaanse staat Idaho ontving de FBI bijna honderd meldingen van slachtoffers die voor meer dan één miljoen dollar waren opgelicht. Slachtoffers krijgen zelden hun geld terug en zijn mogelijk niet in staat om van het financiële verlies te herstellen, merkt de FBI op.

Met name ouderen zijn het doelwit van de oplichters. De FBI adviseert internetgebruikers die iemand op internet tegenkomen om de foto en het profiel van de persoon in kwestie te onderzoeken, om te kijken of het materiaal niet ergens anders is gebruikt. Ook wordt afgeraden om geld naar personen over te maken die men niet persoonlijk kent.