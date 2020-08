CoronaMelder laat melding over besmette contacten niet altijd zien

De CoronaMelder-app die gebruikers moet waarschuwen wanneer ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt laat deze meldingen niet altijd automatisch zien wanneer de app in de achtergrond draait. Gebruikers wordt dan ook aangeraden om de app dagelijks te openen zodat een eventuele waarschuwing wel kan worden getoond. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

CoronaMelder is ontwikkeld om in de achtergrond codes van de gebruiker uit te zenden, en codes van andere app-gebruikers op de telefoon op te slaan. Wanneer blijkt dat de gebruiker een met corona besmet persoon is tegengekomen laat de app een melding zien wanneer dit was en wat er vervolgens kan worden gedaan. De notificatie blijft staan totdat de gebruiker deze wegklikt.

De Jonge laat weten dat zowel bij iOS- als bij Androidtoestellen de app niet altijd wordt bijgewerkt als deze in de achtergrond draait. "Het gevolg hiervan is dat sommige gebruikers mogelijk pas een notificatie zien bij het openen van de app", zo stelt de minister. Volgens de bewindspersoon is het probleem mede afhankelijk van het app-gebruik en het telefoontype en hangt het verder samen met het framework van Apple en Google, waar CoronaMelder gebruik van maakt.

De minister stelt dat het probleem met de notificaties ook in andere EU-landen is vastgesteld en hij samenwerkt met de Europese partners en Apple en Google om tot een oplossing te komen. App-gebruikers krijgen voorlopig dan ook het advies om de app dagelijks te openen, om zo het bijwerken te forceren. "Dit is ook het advies dat onder andere in Duitsland op dit moment wordt gegeven", besluit De Jonge.

De app in sinds 17 augustus via de Apple App Store en Google Play Store te downloaden. Vooralsnog is de CoronaMelder alleen in Drenthe Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente te gebruiken. Het plan van de minister was om CoronaMelder op 1 september te lanceren, maar dat is uitgesteld omdat de benodigde wetgeving nog niet door de Eerste en Tweede Kamer is behandeld. De app is inmiddels meer dan 1 miljoen keer gedownload.