Inspectie Gezondheidszorg start meldpunt misbruik corona-app

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal een meldpunt starten waar burgers misbruik van de CoronaMelder-app kunnen melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken om de app te laten zien, of bijvoorbeeld geen toegang krijgen gebaseerd op de inhoud of het niet tonen van de app. Ook gedwongen worden om de app te installeren is misbruik, zo laat minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten.

"Vrijwillig gebruik is een van de uitgangspunten van CoronaMelder en een verbod op misbruik zal daarom ook in de antimisbruikbepaling van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 worden vastgelegd", stelt De Jonge. Naast directe vormen van misbruik zijn ook indirecte methoden, zoals het gebruiken van een gezagsverhouding of het bieden van een financieel voor- of nadeel tot het gebruik van de app, niet toegestaan.

Om misbruik te voorkomen en tegen te gaan komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met een meldpunt. Burgers kunnen daar melding doen en worden vervolgens naar de juiste toezichthouders doorverwezen. Na een melding kan een onderzoek worden gedaan door de betreffende toezichthouder en wanneer er sprake van een overtreding blijkt te zijn kan het OM besluiten tot handhaving. Afhankelijk van de aantallen en aard van de meldingen kan worden besloten om andere toezichthouders aan te wijzen.