Knab verplicht gebruik van app voor bevestigen betaalopdrachten

Klanten van Knab kunnen betaalopdrachten straks niet meer met hun cardreader bevestigen, dat moet dan met de app van de bank gebeuren. Knab heeft deze maatregel naar eigen zeggen genomen vanwege een "acute toename van criminele pogingen om inloggegevens bij onze klanten te ontfutselen."

De bank besloot daarop een aantal instellingen te wijzigen zonder klanten hier vooraf over te informeren. Via een vandaag verstuurde e-mail heeft de bank dat alsnog gedaan. Er zijn in totaal drie maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. De daglimiet voor overboekingen naar anderen is verlaagd naar 50.000 euro, overboekingen zijn niet altijd een flitsbetaling en (betaal)opdrachten moeten voortaan met de Knab App in plaats van de cardreader worden bevestigd.

Volgens Knab is het bevestigen van betaalopdrachten via de app veiliger dan via de cardreader. Klanten die de Knab App nog niet hebben geïnstalleerd kunnen voorlopig nog van de cardreader gebruik blijven maken. "Blijf wel alert dat je de beveiligingscode alleen bij Knab gebruikt en niet deelt met anderen", aldus de bank in de e-mail aan klanten.

Op de eigen pagina waarschuwt de bank ook voor het einde van de cardreader. "Houd er wel rekening mee dat op een later moment de cardreader helemaal niet meer gebruikt kan worden. Je moet dan alle betalingen en opdrachten mobiel signeren." Niet alle klanten zijn blij met deze maatregel, zo blijkt uit reacties op Twitter.