Google lanceert vpn-dienst voor Android, iOS, macOS en Windows

Google heeft vandaag een eigen vpn-dienst aangekondigd voor Android, iOS, macOS en Windows. VPN by Google One is beschikbaar voor gebruikers van Google One, een abonnementsdienst die gebruikers cloudopslag biedt waar Gmail, Google Drive en Google Photos gebruik van maken.

Google One biedt gratis 15 gigabyte opslag. Gebruikers die meer opslagruimte willen moeten hiervoor een maandelijks bedrag betalen. Voor de abonnementen van 2 terabyte per maand en meer komt de nieuwe vpn-dienst de komende weken beschikbaar. De vpn-dienst zit in de Google One-app ingebouwd en versleutelt al het dataverkeer van de telefoon, ongeacht de app of browser die wordt gebruikt.

Bij de lancering zal de vpn-dienst een door Google ontwikkeld vpn-protocol gebruiken. Dit protocol moet voor een snelle doorvoer en laag energieverbruik zorgen. Het is echter de bedoeling dat er snel naar IPsec als vpn-protocol wordt overgestapt. In de toekomst worden mogelijk andere vpn-protocollen zoals WireGuard ondersteund.

Google laat weten dat het de vpn-verbinding nooit zal gebruiken voor het tracken, loggen of verkopen van het browsegedrag van de gebruiker. "De online activiteiten van de gebruiker zijn niet zichtbaar voor het vpn en worden niet door het vpn gelogd", zo laat het bedrijf weten. Om dit te realiseren wordt de authenticatie van de gebruiker gescheiden van het gebruik van de vpn-dienst.

Bepaalde gegevens worden wel gelogd om de kwaliteit van de dienst te garanderen, merkt Google op. "Maar je netwerkverkeer wordt nooit gelogd en je ip-adres wordt niet gekoppeld aan je activiteiten." In een document over de dienst meldt Google dat het wel het gebruik van de dienst in de afgelopen 28 dagen, het aantal recente pogingen om een vpn-sessie op te zetten en server error logs opslaat (pdf).

De komende weken wordt de vpn-dienst beschikbaar voor Google One-gebruikers met een Androidtoestel in de Verenigde Staten. Het plan is dat de dienst in de maanden daarna in meer landen verschijnt en voor iOS, macOS en Windows. De broncode van de vpn-client is open source en Google zal een door een derde partij uitgevoerde audit van de oplossing openbaar maken.