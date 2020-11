Kamervragen over schadevergoeding voor slachtoffers telefoonspoofing

Het afgelopen jaar werden zeker honderden mensen het slachtoffer van telefoonspoofing die voor miljoenen euro's het schip in gingen. In veel gevallen worden slachtoffers niet door hun bank vergoed. Aanleiding voor de SP om Kamervragen te stellen aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Hoekstra van Financiën.

Bij telefoonspoofing worden slachtoffers door fraudeurs gebeld die zich voordoen als een medewerker van de bank. Daarbij wordt het telefoonnummer van de bank gespooft. Het slachtoffer krijgt in de display van zijn telefoon het echte nummer van de bank te zien, ook al bellen de oplichters vanaf een ander nummer. Vervolgens komt de oplichter met een verhaal dat criminelen geld van de rekening proberen te stelen en het nodig is om het geld naar een 'kluisrekening' over te maken.

Vaak worden slachtoffers niet door hun bank vergoed omdat ze de transactie zelf uitvoeren. SP-Kamerleden Van Nispen en Alkaya hebben Grapperhaus en Hoekstra om opheldering gevraagd over het vergoedingsbeleid van banken. "Deelt u de mening dat banken bij spoofing slachtoffers moeten compenseren, net zoals bij phishing reeds wettelijk verplicht is? Zo nee, waarom niet?", zo vragen de Kamerleden.

Van Nispen en Alkaya willen ook van de bewindslieden weten of banken wel voldoende doen om spoofing te voorkomen en hun klanten hier goed over voorlichten. Ook moeten Grapperhaus en Hoekstra duidelijk maken waarom het lastig is voor politie om de criminelen achter deze fraude op te sporen en wat ze gaan doen om geld dat via spoofing is verdwenen op te sporen en af te pakken.

"Deelt u de mening dat het enige argument voor banken om wel of niet over te gaan tot compensatie zou moeten zijn of er sprake is van grove nalatigheid bij het slachtoffer? Deelt u de mening dat door de aard van spoofing (zeer geraffineerd en bouwend op het vertrouwen dat mensen in banken hebben) het niet eerlijk is van banken om te stellen dat een slachtoffer per definitie grof nalatig is geweest door zelf geld over te maken? Zo nee, waarom niet?", vragen de SP-Kamerleden verder. De ministers hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.