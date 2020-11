OM zet slimme camera's in voor handhaving handheld bellen

Het Openbaar Ministerie gaat vanaf maandag 16 november slimme camera's inzetten om appende en bellende bestuurders te detecteren. Nederland is daarmee het eerste land in Europa dat dergelijke camera's gaat gebruiken. De camera's maken foto's van passanten, waarbij te zien is of de bestuurder zijn mobiele telefoon wel of niet vasthoudt. Hierbij is het gezicht van de bestuurder niet in beeld, maar wel het kenteken.

Volgens het OM is op de foto's duidelijk te zien of iemand zijn telefoon vasthoudt en bieden ze daardoor voldoende bewijs voor het opleggen van een boete. Foto's waarbij het systeem vermoedt dat de bestuurder een telefoon vasthoudt worden naar het CJIB doorgestuurd. Bij het CJIB voert een BOA de definitieve beoordeling uit, waarna een verkeersboete op kenteken kan worden verstuurd. Het is wel mogelijk om tegen de boete bezwaar te maken.

De camera's worden al in Australië ingezet. In Europa is Nederland het eerste land dat deze camera’s echt gaat inzetten. Er heeft al een test met de camera's plaatsgevonden, waarbij er op één dag vierhonderd overtredingen werden gesignaleerd. De camera’s functioneren dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Daarnaast zijn ze eenvoudig te verplaatsen. Zo kan het systeem elke dag op een andere locatie geplaatst worden.