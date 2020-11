Luchtvaartorganisatie IATA onthult digitaal gezondheidspaspoort

De internationale luchtvaartorganisatie IATA heeft een digitaal gezondheidspaspoort ontwikkeld waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze op corona zijn getest of zijn gevaccineerd. Luchtvaartmaatschappijen kunnen van IATA Travel Pass gebruik gaan maken om weer met vliegen te beginnen, zo stelt de luchtvaartorganisatie.

De oplossing bestaat uit vier onderdelen, waaronder twee applicaties. Via Travel Pass kunnen reizigers informatie vinden over hun reis en of het nodig is om op corona te zijn getest of gevaccineerd. Daarnaast biedt het een overzicht van locaties waar reizigers zich kunnen laten testen. Als derde is er de "lab app" die het mogelijk maakt voor laboratoria en testcentra om test- en vaccinatiecertificaten met luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten te delen.

Voor reizigers is er de contactloze reis-app. Daarmee kunnen reizigers een "digitaal paspoort" aanmaken, test- en vaccinatiecertificaten ontvangen en testuitslagen en vaccinatiecertificaten met luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten delen. Via deze app kunnen reizigers ook hun reisdocumenten beheren. Een proef met de IATA Travel Pass moet later dit jaar plaatsvinden. De officiële lancering staat gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar.

Er wordt niet vermeld of luchtvaartmaatschappijen het gebruik van de app gaan verplichten. Wel maakte de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vandaag bekend dat het straks alleen nog internationale reizigers accepteert die gevaccineerd zijn. Luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific Airways en United Airlines hebben vorige maand een ander digitaal gezondheidspaspoort getest waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze op corona zijn getest. Ook deze CommonPass-app moet gaan weergeven of de reiziger is gevaccineerd.