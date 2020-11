Consumentenbond naar rechter over handelen van AP in Google-zaak

Door Anoniem: Deze overtreding staat bekend als "Privacy Zuckering" om gebruikers meer gegevens te willen ontlokken dan ze in aanvang bereid zijn te verstrekken. Gevraagd naar het bestaan van de tool Centra door een Amerikaanse senator (de tool was bekend geraakt via een interne klokkenluider bij facebook zelf), merkte M. Z. desgevraagd op niet op de hoogte te zijn van zo'n tool.



Dan laat ineens hun geheugen hen selectief in de steek, staat hen er niets meer van bij en is er niets over vastgelegd om niet op verzoeken over informatie in te hoeven gaan, de minkukels.



[...]



Wel jammer voor de slachtoffers/eindgebruikers en potentiele slachtoffers. AP ook weer zo'n aangestuurde papieren tijger en waakhond met weke tanden.



#sockpuppet

Het wapen is hun reputatie te schaden, maar hoe bereik je een breder publiek...mensen met macht die zo'n gigantisch alarmpistool op zich gericht te zien, misschien halen die megalomaan gekke dingen in hun hoofd en wassen ze hun handen in onschuld.Als uitgeverij de Blauwe Tijger en uitgeverij de Papieren Tijger nou eens zouden fuseren. Of waren ze dat al en heb ik iets gemist?#Doeslief.