Begin 2021 meer duidelijkheid over schadevergoeding slachtoffers spoofing

Begin volgend jaar zal minister Hoekstra van Financiën meer duidelijkheid geven over het vergoeden van de schade die slachtoffers van telefoonspoofing hebben geleden. Ook werken politie, Openbaar Ministerie, banken en de telecomsector aan strategieën om deze vorm van fraude tegen te gaan. Dat heeft Hoekstra laten weten op Kamervragen van de SP.

Bij telefoonspoofing worden mensen door oplichters gebeld die zich voordoen als bankmedewerker. Door middel van spoofing laten de oplichters het echte telefoonnummer van de bank op de telefoon van het slachtoffer verschijnen. Vervolgens stelt de zogenaamde medewerker dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en naar een andere "kluisrekening" moet worden overgemaakt, die in werkelijkheid van een katvanger is. Op deze manier zijn dit jaar al miljoenen euro's gestolen. Slachtoffers worden meestal niet door hun bank schadeloos gesteld, aangezien zij het geld zelf hebben overgemaakt.

"Banken zijn niet bij wet verplicht om schade te vergoeden als de klant de transactie zelf geïnitieerd heeft (de zogenaamde niet-bancaire fraude), zoals het geval is bij spoofing en in sommige gevallen van phishing", aldus Hoekstra. "Bij phishing hebben de banken besloten schade in de meeste gevallen wel te vergoeden uit coulance, aangezien er bij veel phishinggevallen geen sprake is van grove nalatigheid op basis van de uniforme veiligheidsregels."

Banken hanteren een verschillend coulancebeleid voor slachtoffers van telefoonspoofing, wat leidt tot onbegrip en onduidelijkheid over wanneer er wel en niet wordt vergoed. Na vragen vanuit de Tweede Kamer is Hoekstra in gesprek gegaan met de bancaire sector over het vergoeden van slachtoffers. Ook wordt er gekeken of de wet moet worden aangepast om banken te verplichten slachtoffers te vergoeden.

"Het heeft mijn voorkeur om afspraken te maken met de banken over de compensatie van slachtoffers bij niet-bancaire fraude. Een van de redenen hiervoor is dat het wijzigen van de wet gepaard gaat met een lange doorlooptijd. Bovendien kan er op die manier makkelijker ingespeeld worden op de actualiteit", aldus de minister, die in het eerste kwartaal van 2021 meer duidelijkheid over beide punten zal geven.

Daarnaast meldt Hoekstra dat politie actief bezig is om met onder meer het Openbaar Ministerie, banken en de telecomsector om meer effectieve interventiestrategieën te ontwikkelen om deze fraudevormen tegen te gaan, te verstoren en aan te pakken. Ook het inbouwen van een vertraging bij het ophogen van het maximale betalingsbedrag alsmede het laten zien van een spoofing-waarschuwing, zoals sommige banken inmiddels doen, kan helpen bij het voorkomen van spoofing, merkt de minister op.

Verder laat Hoekstra weten dat het ministerie van Economische Zaken in gesprek is met de telecomsector over de aanpak van phishing en spoofing. Naar verwachting zal hier eind december meer informatie over naar buiten komen.